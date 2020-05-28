В Кремле усомнились в вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство Россельхознадзора якобы вымогает взятки у польской компании, производящей молочные продукты.

В Кремле подчеркнули, что пока неизвестно, насколько достоверна эта информация, соощает NEWS.ru

Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена.

«Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», - сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и его заместитель Константин Савенков якобы через юриста по фамилии Савенков требуют полмиллиона долларов у «Млековиты» за снятие ограничений на экспорт продукции в Россию. В самом Россельхознадзоре эти обвинения опровергли.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВзяткаРоссельхознадзорПольшаПесков
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