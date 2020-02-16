Полиция завела дело о поножовщине храме в Москве

16 февраля 202016:01

В МВД возбудили дело в отношении мужчины, который напал на прихожан храма на Бакунинской улице и ранил двоих мужчин. Ему вменяется в вину нарушение статей «Хулиганство» и «Побои». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По факту нападения на граждан в храме в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 116 УК РФ "Побои"», - пояснила Волк.

Журналистам стала известна личность преступника. По информации РЕН ТВ, им является Ефимов Е.

СМИ: Устроивший резню в московском храме был в неадекватном состоянии

По данным МВД, задержанный был ранее судим. Полиция изъяла у мужчины нож и перчатки. Также у него был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения, которое предстоит исследовать экспертам.

Ранее 16 февраля стало известно, что в храме Святителя Николая в Москве во время службы 26-летний житель Липецкой области, вооруженный ножом, напал на прихожан и ранил двух человек. Пострадавшие, госпитализированы.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН обосновал неадекватность липчанина, который напал на прихожан в московском храме. Эксперт предположил, что устроивший резню в московском храме хотел свести счеты.


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ФОТО: pxhere.com
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