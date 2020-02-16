Полиция завела дело о поножовщине храме в Москве

В МВД возбудили дело в отношении мужчины, который напал на прихожан храма на Бакунинской улице и ранил двоих мужчин. Ему вменяется в вину нарушение статей «Хулиганство» и «Побои». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По факту нападения на граждан в храме в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 116 УК РФ "Побои"», - пояснила Волк.

Журналистам стала известна личность преступника. По информации РЕН ТВ, им является Ефимов Е.