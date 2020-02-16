СМИ: Устроивший резню в московском храме был в неадекватном состоянии

Мужчина, ранивший ножом двух прихожан в московском храме на Бакунинской улице, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — заявил собеседник агентства.