СМИ: Устроивший резню в московском храме был в неадекватном состоянии

16 февраля 202012:41

Мужчина, ранивший ножом двух прихожан в московском храме на Бакунинской улице, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — заявил собеседник агентства.

В московском храме ранены ножом двое прихожан

Источник также отметил, что одним из пострадавших является алтарник. Представитель правоохранительных органов уточнил, что нападавшего смогли задержать шестеро прихожан, дополняет RT.

Ранее 16 февраля стало известно, что в храме Святителя Николая в Москве во время службы 26-летний житель Липецкой области, вооруженный ножом, напал на прихожан и ранил двух человек. Пострадавшие госпитализированы. Преступник задержан. Идет выяснение обстоятельств и причин инцидента.

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ФОТО: РИА ФАН
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