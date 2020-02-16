СМИ: Устроивший резню в московском храме был в неадекватном состоянии
Мужчина, ранивший ножом двух прихожан в московском храме на Бакунинской улице, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — заявил собеседник агентства.
Источник также отметил, что одним из пострадавших является алтарник. Представитель правоохранительных органов уточнил, что нападавшего смогли задержать шестеро прихожан, дополняет RT.
Ранее 16 февраля стало известно, что в храме Святителя Николая в Москве во время службы 26-летний житель Липецкой области, вооруженный ножом, напал на прихожан и ранил двух человек. Пострадавшие госпитализированы. Преступник задержан. Идет выяснение обстоятельств и причин инцидента.
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