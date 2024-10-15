Полиция задержала жителя Подмосковья за выращивание конопли

Правоохранители задержали в подмосковном Серпухове ранее судимого 46-летнего местного жителя за незаконное производство наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

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Полицейские нашли в огороде у задержанного 49 кустов конопли, также в ходе обыска были обнаружены 300 грамм готовой марихуаны. Задержанный пояснил, что изготавливал наркотик для собственного употребления.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело, фигурант находится под домашним арестом.

Ранее правоохранители задержали жителя Хабаровского края, подозреваемого в сбыте наркотических средств.

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ФОТО: РИА Новости
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