ФСБ пресекла международные каналы поставки наркотиков в Челябинской области
Сотрудники ФСБ вычислили и перекрыли международные каналы по поставке синтетических наркотических средств четырех организованных преступных груп в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Силовикам удалось определить расположение трех подпольных нарколабораторий. В результате были задержаны девять участников ОПГ, а в ходе обысков обнаружены и изъяты химические реактивы и оборудование, а также свыше 30 кг запрещенных веществ.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, злоумышленники заключены под стражу.
Ранее лабораторию по изготовлению метадона обнаружили в Московской области сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы и Московской таможни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru