ФСБ пресекла международные каналы поставки наркотиков в Челябинской области

Сотрудники ФСБ вычислили и перекрыли международные каналы по поставке синтетических наркотических средств четырех организованных преступных груп в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Правоохранители задержали полицейского-наркодилера в Москве

Силовикам удалось определить расположение трех подпольных нарколабораторий. В результате были задержаны девять участников ОПГ, а в ходе обысков обнаружены и изъяты химические реактивы и оборудование, а также свыше 30 кг запрещенных веществ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, злоумышленники заключены под стражу.

Ранее лабораторию по изготовлению метадона обнаружили в Московской области сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы и Московской таможни.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:Уголовное ДелоЧелябинская ОбластьОПГНаркотикиФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры