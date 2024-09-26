ФСБ пресекла международные каналы поставки наркотиков в Челябинской области

Силовикам удалось определить расположение трех подпольных нарколабораторий. В результате были задержаны девять участников ОПГ, а в ходе обысков обнаружены и изъяты химические реактивы и оборудование, а также свыше 30 кг запрещенных веществ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, злоумышленники заключены под стражу.

Ранее лабораторию по изготовлению метадона обнаружили в Московской области сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы и Московской таможни.

