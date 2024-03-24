Полиция задержала в Шереметьево женщину, сообщившую о бомбе в сумке

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном аэропорту Шереметьево женщину, которая заявила о бомбе в своей ручной клади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

В Луганске при задержании мужчины с бомбой пострадали пять силовиков

Полицейские проверили сумку женщины. Бомба и взрывчатые вещества не обнаружены.

«В настоящее время женщина задержана, с ней работают сотрудники полиции», - сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на борту рейса из Москвы в Ереван женщина заявила о бомбе в сумке. Вылет отложили, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БомбаПолицияШереметьево

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