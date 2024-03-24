Полиция задержала в Шереметьево женщину, сообщившую о бомбе в сумке
Сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном аэропорту Шереметьево женщину, которая заявила о бомбе в своей ручной клади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД.
Полицейские проверили сумку женщины. Бомба и взрывчатые вещества не обнаружены.
«В настоящее время женщина задержана, с ней работают сотрудники полиции», - сообщил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что на борту рейса из Москвы в Ереван женщина заявила о бомбе в сумке. Вылет отложили, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru