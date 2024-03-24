Полиция задержала в Шереметьево женщину, сообщившую о бомбе в сумке

После теракта в «Крокус Сити Холле» в больницах находятся 110 человек

В Москве и Московской области более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Власти РФ должны по всем направлениям усилить работу с мигрантами

В Сербии, Абхазии и Никарагуа воскресенье стало днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле»

Замдиректора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта, её тело опознал муж