СМИ: В Батуми совершили нападение на лидера партии «За Грузию»

Как рассказал СМИ врач Тако Шантадзе, политик был доставлен в одну из местных больниц без сознания со сломанным носом, однако состояние оценивалось, как стабильное. После получение медицинской помощи он по собственному желанию покинул больницу.

Известно, что инцидент произошел в ночь на 15 января в отеле «Шератон», при этом никаких иных подробностей не приводится. Член партии «За Грузию» Натия Мезвришвили допустил, что за нападением стоит правящая партия «Грузинская мечта».

МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по факту инцидента, передает «Радиоточка НСН».

