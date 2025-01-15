Рогов: Дзержинск перешел под контроль российских войск
Город Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских сил. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.
«Вся территория самого города... находится уже под контролем российской армии», — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.
Как отметил Рогов, ВС России ведут зачистку прилегающей территории шахты. Основные силы ВСУ в Дзержинске разбиты, остатки украинских формирований бежали из населенного пункта.
Накануне Минобороны сообщило, что армия России освободила села Терны и Нескучное в ДНР, пишет 360.ru.
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