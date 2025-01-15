Начался прием заявок на премию ТЭФИ в 2025 году

Прием работ на национальную телевизионную премию ТЭФИ в 2025 году открыт. Об этом сообщил фонд «Академия российского телевидения».

Заявки на премию принимаются с 15 января по 28 февраля. Конкурс проводят в категориях «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы» по 52 номинациям.

«Участниками... могут быть производители телевизионных программ: телевизионные и кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения, телеканалы, являющиеся производителями собственных программ, и т.п», — уточнили в фонде.

На ТЭФИ могут претендовать работы, которые вышли в эфир в период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024-го на федеральных телеканалах. Награду будет присуждать жюри, в которое входят члены Академии Российского телевидения. Победителям вручат бронзовые статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Церемонии награждения лауреатов ТЭФИ пройдут в Москве 9 и 10 июня.

Ранее в США состоялась церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус», напоминает 360.ru. Награды получили в том числе режиссер Брэйди Корбет, актер Эдриан Броуди, актриса Деми Мур.

