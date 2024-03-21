В Луганске при задержании мужчины с бомбой пострадали пять силовиков
В столице ЛНР при попытке задержания мужчины со взрывным устройством пострадали пять сотрудников полиции, заявила старший помощник руководителя республиканского управления Следственного комитета Елена Марковская. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 20 марта. Сотрудники правоохранительных органов преследовали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Луганске.
На одном из светофоров правоохранители извлекли его из автомобиля. В этот момент подозреваемый привел в действие взрывное устройство.
«Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб», - сообщили в СК.
Ранее взрывное устройство обнаружили под машиной бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики, замректора Луганского государственного университета Виталия Киселева, напоминает «Радиоточка НСН».
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