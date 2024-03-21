В Луганске при задержании мужчины с бомбой пострадали пять силовиков

В столице ЛНР при попытке задержания мужчины со взрывным устройством пострадали пять сотрудников полиции, заявила старший помощник руководителя республиканского управления Следственного комитета Елена Марковская. Об этом пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел вечером 20 марта. Сотрудники правоохранительных органов преследовали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Луганске.

На одном из светофоров правоохранители извлекли его из автомобиля. В этот момент подозреваемый привел в действие взрывное устройство.

«Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб», - сообщили в СК.

Ранее взрывное устройство обнаружили под машиной бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики, замректора Луганского государственного университета Виталия Киселева, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВзрывПолицияЛуганск

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