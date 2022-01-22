Полиция задержала подозреваемого в ограблении вдовы Градского

Одним из трех грабителей вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко оказался 25-летний гражданин Таджикистана, сообщает Telegram-канал «112».

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Молодому человеку 25 лет, его зовут Ромиз А.

Также отмечается, что полиция установила личность еще одного подозреваемого. Мужчина скрывается в Казахстане. Личность третьего злоумышленника правоохранители устанавливают.

Ранее 16 января преступники устроили на МКАДе ДТП с автомобилем Коташенко, затем пересели к женщине в машину и под угрозой оружия заставили отвезти в особняк и указать, где находятся деньги. В результате было украдено 100 миллионов рублей.

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ФОТО: Инстаграм aborgradsky
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