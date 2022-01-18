«Меня интересует только наследие отца». Сын Градского высказался об ограблении вдовы музыканта

Сын советского и российского музыканта Александра Градского — Даниил Градский — рассказал, что он не располагает какой-либо дополнительной информацией об ограблении вдовы музыканта Марины Коташенко. По его словам, во всей этой истории с похищением 100 миллионов рублей он «является зрителем» и узнал о произошедшем из новостей.

Даниил Градский считает, что во всем должны разобраться правоохранительные органы.

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«Я больше рад, что дети здоровы, все здоровы, слава богу, есть жизнь у человека, остальное меня не интересует. Меня интересует только наследие моего отца — музыка, и чтобы её слушали люди», — сказал Градский в беседе с NEWS.ru.

В воскресенье, 16 января, преступники устроили на МКАДе ДТП с автомобилем Коташенко, затем пересели к женщине в машину и под угрозой оружия заставили отвезти в особняк и указать, где находятся деньги. В результате было украдено 100 миллионов рублей.

По одной из версий преступления, к инциденту причастен обслуживающий домашний персонал Градских, по другой — ограбление было инсценировкой, придуманной самой Коташенко.

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Фото: instagram.com/aborgradsky
ТЕГИ:МоскваОграбление
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