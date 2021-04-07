Полиция задержала подозреваемого в нападении на двух петербуржцев
Полиция задержала подозреваемого в нападении на двух жителей Петербурга, один из которых впоследствии скончался.
Как сообщает Интерфакс, подозреваемый был задержан в республике Карелия. Отмечается, что задержанный является 46-летним ранее судимым мужчиной.
Ранее сообщалось, что в среду днем неизвестный напал с ножом на двоих мужчин - отца и сына - у дома на площади Победы. По данным управления СКР, младший мужчина скончался от ранений на месте, старший был госпитализирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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