Полиция задержала подозреваемого в нападении на двух петербуржцев

Полиция задержала подозреваемого в нападении на двух жителей Петербурга, один из которых впоследствии скончался.

Как сообщает Интерфакс, подозреваемый был задержан в республике Карелия. Отмечается, что задержанный является 46-летним ранее судимым мужчиной.

Ранее сообщалось, что в среду днем неизвестный напал с ножом на двоих мужчин - отца и сына - у дома на площади Победы. По данным управления СКР, младший мужчина скончался от ранений на месте, старший был госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.