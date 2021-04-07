В Петербурге мужчина скончался после нападения на него с ножом

В Петербурге мужчина скончался от ножевого ранения, полученного от неизвестного нападавшего. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление СКР.

Отмечается, что неизвестный напал с ножом на двоих мужчин - отца и сына - в среду днем у дома на площади Победы. По данным управления СКР, младший мужчина скончался после госпитализации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется допрос свидетелей и поиск преступника.





