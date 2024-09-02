Полиция задержала мигранта-насильника в Москве

Отмечается, что вычислить и задержать злоумышленника удалось благодаря тому, что жертва подробно описала его внешность. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

По версии следствия, задержанный некоторое время следил за своей жертвой, после чего повалил ее на землю, однако потерпевшая смогла отбиться от насильника, вцепившись в руку преступника и оставив ссадину, после чего злоумышленник скрылся.

Ранее в московском районе Ховрино девушка смогла дать отпор гражданину Киргизии, который попытался ее изнасиловать.

