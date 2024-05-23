В Ховрино девушку пытался изнасиловать мигрант
В московском районе Ховрино девушка смогла дать отпор гражданину Киргизии, который попытался ее изнасиловать. Возбуждено уголовное дело, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Москве.
По данным следствия, мужчина 20 мая напал на девушку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, однако потерпевшая оказала сопротивление, из-за чего мужчина поспешил скрыться с места преступления.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее суд в Москве арестовал подозреваемого в изнасиловании пятнадцатилетней девушки, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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