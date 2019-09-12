Полиция вернула игроку «Краснодара» украденные часы на 23 млн руб

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, подозреваемого в краже наручных часов у известного футболиста. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, злоумышленник проник в дом игрока ФК «Краснодар» Ари и украл 12 наручных часов. Их общая стоимость составляет около 23 миллионов рублей. Найти злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения, а также показания очевидцев. Задержанный признался, что уже успел продать некоторые из похищенных часов. Остальные спрятал в заброшенном доме неподалеку. Позже похищенное имущество было передано законному владельцу.

Напомним, бразильский нападающий Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари, ранее выступал за такие ФК, как «Спартак» и «Локомотив». Сейчас он выступает за «Краснодар». В активе 33-летнего футболиста два матча за сборную России.