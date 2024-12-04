Бывший топ-менеджер «Ростелекома» отказался признавать вину в мошенничестве

Соответствующее заявление бывший топ-менеджер сделал на заседании Мосгорсуда. Он также обратился с просьбой смягчить меру пресечения.

Напомним, Шадрину, а также генеральному директору организации «Комплаинс Софт» Антону Менчицу предъявлено обвинение в махинациях с выделенными на приобретение лицензий для ПО денежными средствами. Сумма ущерба превысила 180 млн рублей.

Менчиц и Шадрин были задержаны 14 ноября. Под арестом они будут находиться до 12 января.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы Минтранса России Алексея Семенова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

