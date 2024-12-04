Бывший топ-менеджер «Ростелекома» отказался признавать вину в мошенничестве
Экс-глава департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты «Ростелекома» Владимир Шадрин отказался признавать себя виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило РИА Новости.
Соответствующее заявление бывший топ-менеджер сделал на заседании Мосгорсуда. Он также обратился с просьбой смягчить меру пресечения.
Напомним, Шадрину, а также генеральному директору организации «Комплаинс Софт» Антону Менчицу предъявлено обвинение в махинациях с выделенными на приобретение лицензий для ПО денежными средствами. Сумма ущерба превысила 180 млн рублей.
Менчиц и Шадрин были задержаны 14 ноября. Под арестом они будут находиться до 12 января.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы Минтранса России Алексея Семенова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru