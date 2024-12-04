Путин назвал причину популярности китайских автомобилей

Возросшая популярность в России китайских автомобилей не связана с уходом с российского рынка немецких автопроизводителей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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На пленарном заседании форума «Россия зовёт!» он пояснил, что товары компаний из Китая стали более качественными, чем европейские.

«Китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», - сказал глава государства.

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что качество китайских автомобилей выросло, но всё же пока оставляет желать лучшего.

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ФОТО: ТАСС / Артем Иванов
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