Путин назвал причину популярности китайских автомобилей

На пленарном заседании форума «Россия зовёт!» он пояснил, что товары компаний из Китая стали более качественными, чем европейские.

«Китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», - сказал глава государства.

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил «Радиоточке НСН», что качество китайских автомобилей выросло, но всё же пока оставляет желать лучшего.

