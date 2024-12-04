Саша Магерова и Jazzplay откроют серию зимних концертов «Джаза на воде»

В четверг, 5 декабря, Саша Магерова и бэнд JazzPlay откроют серию зимних концертов в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом сообщили НСН в пресс-службе Радио Jazz.



{{related_post_fOb6Cm3ok1}}



JazzPlay - образцово-хрестоматийный джазовый ансамбль: ритм-секция, солирующий саксофон и красивый женский вокал. В программе - музыка последних десятилетий, композиции разных жанров в оригинальных аранжировках, дополненные броскими, летящими импровизациями.

«Рады пригласить всех на концерт! Мы сыграем наши любимые песни в стилях джаз и соул, а также известные песни в авторских аранжировках. Ждем всех любителей джаза на яхте 5 декабря!» - сказала Саша Магерова.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

