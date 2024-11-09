Ефимов: Новый проезд появится в Бутырском районе
В Москве утвердили проект планировки территории от улицы Фонвизина до Руставели. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Поблизости находятся станция «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро и одноименная станция МЦД-1.
«Проектом планировки территории объекта предусматривается строительство Проектируемого проезда № 3359 протяженностью около 450 метров. Это позволит обеспечить транспортную доступность военного комиссариата и детской поликлиники на улице Яблочкова", - сказал вице-мэр.
Движение по этому проезду будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении, добавил Ефимов.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, рабочие обустроят наземные пешеходные пешеходы и тротуары, а также займутся благоустройством прилегающей территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru