Путин раскритиковал инвестора из Германии за вопрос на английском языке

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет!» удивился тому, что представитель из Германии задал ему вопрос на английском, а не на немецком языке.

При этом российский лидер подчеркнул, что самое важное – это уровень суверенитета.

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Путин также вспомнил, как был на дне рождении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Ганновере, где все говорили по-английски, даже девочки из хора пели песни на этом языке.

«Стыдно!» - резюмировал президент.

После этого, немецкий инвестор ответил главе РФ на немецком, что перед приглашением на мероприятие его попросили говорить по-английски, так как переводчика с немецкого не будет.

Ранее Путин отметил, что вложения в основной капитал российского бизнеса, даже с учётом всех трудностей, «растут третий год подряд», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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