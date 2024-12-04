Путин раскритиковал инвестора из Германии за вопрос на английском языке

Путин также вспомнил, как был на дне рождении бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Ганновере, где все говорили по-английски, даже девочки из хора пели песни на этом языке.

«Стыдно!» - резюмировал президент.

После этого, немецкий инвестор ответил главе РФ на немецком, что перед приглашением на мероприятие его попросили говорить по-английски, так как переводчика с немецкого не будет.

Ранее Путин отметил, что вложения в основной капитал российского бизнеса, даже с учётом всех трудностей, «растут третий год подряд», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



