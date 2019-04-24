Полиция Шри-Ланки обезвредила ещё одну бомбу

Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки в одном из ресторанов в районе Катана обезвредили бомбу. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на телеканал News 1st. Источник подчёркивает, что взрывное устройство находилось в бесхозном рюкзаке. Сотрудники службы безопасности после его обнаружения произвели контролируемый взрыв. Несколькими часами ранее такой же контролируемый взрыв произошёл недалеко кинотеатра в Коломбо. Там был «обезврежен» подозрительный мотоцикл.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в отелях. Как отмечает Ura.ru, накануне стало известно, что ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России – прим. НСН).

В свою очередь, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН заявил, что, делая такое заявление, террористическая организация пытается сохранить свою репутацию.

Число жертв атак, по последним данным, увеличилось до 359 человек, подчёркивает RT.

