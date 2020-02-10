Полиция поймала предполагаемого участника пранка про коронавирус

Задержанный подозревается в хулиганских действиях по уголовной статье, предусматривающей штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Речь идёт о розыгрыше в вагоне метро. 2 февраля молодой человек упал в поезде, следовавшем от станции «Полежаевская» в сторону «Улицы 1905 года». Пока он имитировал приступ, люди, которых полиция определяет как сообщников, кричали о наличии у него коронавируса и провоцировали панику. Видеозапись происходящего затем была опубликована в Интернете.

Как сообщает «Москва 24», в московском метро обратили внимание и на другие ролики по теме коронавируса, которые стали снимать в подземке всё чаще. На одном из видео видны двое мужчин в защитных костюмах, однако их появление паники не вызвало – с ними был оператор.

