Полиция объявила в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева

Уроженца Томской области разыскивают по уголовной статье. В декабре 2022 года он рассказал в интервью о военных преступлениях и жестоких порядках в «ЧВК Вагнер», в том числе о расстрелах за отказ выполнять приказы.

В январе 2023 года экс-командир ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Норвегией и попросил политического убежища. Однако Медведеву отказали, поскольку он не является регулярным бойцом российских вооруженных сил и его нельзя «наказать за участие в регулярных боевых действиях».

При этом экс-командира ЧВК «Вагнер» не депортируют в Россию, поскольку там ему грозит «наказание за дезертирство», передает «Радиоточка НСН».

