Полиция объявила в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева
Полиция объявила в розыск бывшего участника ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева. Информация об этом появилась в базе МВД России.
Уроженца Томской области разыскивают по уголовной статье. В декабре 2022 года он рассказал в интервью о военных преступлениях и жестоких порядках в «ЧВК Вагнер», в том числе о расстрелах за отказ выполнять приказы.
В январе 2023 года экс-командир ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Норвегией и попросил политического убежища. Однако Медведеву отказали, поскольку он не является регулярным бойцом российских вооруженных сил и его нельзя «наказать за участие в регулярных боевых действиях».
При этом экс-командира ЧВК «Вагнер» не депортируют в Россию, поскольку там ему грозит «наказание за дезертирство», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru