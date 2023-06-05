Полиция обнаружила в Нижегородской области склад с партией опасного сидра

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, данная партия опасного алкоголя была изъята.

«Полицейские проверяют места продажи и хранения напитков, таких как «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пиноколада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр», изымают данну продукцию», - указали в ведомстве.

Стражи порядка призвали жителей Нижегородской области не покупать алкогольные напитки марки«Мистер Сидр» с разными вкусами.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русскихзаявил, что число отравившихся сидром в регионе выросло до 35 человек, из них 16 человек умерли, сообщает РИА ФАН.

В Росалкогольрегулировании указали, что после трагедии отгрузки и поставки продукции «Мистер Сидр» от компании «Анди» полностью заблокированы по всей России, сообщает Газета.ру.