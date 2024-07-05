Полиция обнаружила контейнерный поселок с 260 нелегалами в Екатеринбурге

Екатеринбургские полицейские обнаружили населенный нелегальными мигрантами контейнерный поселок. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на официального представителя регионального управления МВД Валерия Горелых.

«Не могут сдать»: Мигранты станут нелегальными из-за ужесточения экзаменов

Отмечается, что нелегалы проживали на улице Ландау. На родину были депортированы 53 незаконно находившихся в России иностранца.

Ранее сообщалось, что процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку с января по май 2024 года, вырос с 3% до 30%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ПроисшествияЕкатеринбургПолицияМигрантыНелегалы

Горячие новости

Все новости

партнеры