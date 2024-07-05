Полиция обнаружила контейнерный поселок с 260 нелегалами в Екатеринбурге
5 июля 202416:20
Екатеринбургские полицейские обнаружили населенный нелегальными мигрантами контейнерный поселок. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на официального представителя регионального управления МВД Валерия Горелых.
Отмечается, что нелегалы проживали на улице Ландау. На родину были депортированы 53 незаконно находившихся в России иностранца.
Ранее сообщалось, что процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку с января по май 2024 года, вырос с 3% до 30%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru