Полиция не исключила версию о теракте после стрельбы в Берлине

Как отметили в полиции, «расследование только начинается».

В пресс-службе уточнили, что четверо мужчин получили огнестрельные и ножевые ранения на парковке перед строительным магазином в районе. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Личность нападавшего пока не установлена.

Полиция опрашивает свидетелей на месте происшествия и проводит реконструкцию событий.

