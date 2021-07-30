Полиция не исключила версию о теракте после стрельбы в Берлине
Полиция не отвергает версию теракта в связи со стрельбой в Берлине, в ходе которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметили в полиции, «расследование только начинается».
В пресс-службе уточнили, что четверо мужчин получили огнестрельные и ножевые ранения на парковке перед строительным магазином в районе. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Личность нападавшего пока не установлена.
Полиция опрашивает свидетелей на месте происшествия и проводит реконструкцию событий.
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