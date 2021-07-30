При стрельбе в Берлине ранены четыре человека
30 июля 202120:59
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в одном из районов Берлина в пятницу.
Как сообщает Berliner Zeitung, пострадали четыре человека, трое мужчин и одна женщина. Отмечается, что им была оказана медицинская помощь на месте, а затем они были доставлены в больницу.
По данным издания, полиция и пожарная часть перешли к масштабной операции. Подробности инцидента пока не известны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru