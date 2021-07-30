При стрельбе в Берлине ранены четыре человека

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в одном из районов Берлина в пятницу.

Как сообщает Berliner Zeitung, пострадали четыре человека, трое мужчин и одна женщина. Отмечается, что им была оказана медицинская помощь на месте, а затем они были доставлены в больницу.

По данным издания, полиция и пожарная часть перешли к масштабной операции. Подробности инцидента пока не известны.



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ФОТО: MaxPixel
ТЕГИ:СтрельбаГермания
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