При стрельбе в Берлине ранены четыре человека

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в одном из районов Берлина в пятницу.

Как сообщает Berliner Zeitung, пострадали четыре человека, трое мужчин и одна женщина. Отмечается, что им была оказана медицинская помощь на месте, а затем они были доставлены в больницу.



По данным издания, полиция и пожарная часть перешли к масштабной операции. Подробности инцидента пока не известны.





