Полиция назвала причину массового ДТП в Санкт-Петербурге

Массовое ДТП на Софийской улице Санкт-Петербурга спровоцировал 36-летний водитель IVECO. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Авария с участием 13 машин произошла рядом с домом № 52 на Софийской улице северной столицы утром 3 июня, в субботу. Медики госпитализировали 11 человек, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 12 автомобилей, 16 человек, в том числе - пятилетний ребенок.

По уточненном данным полиции, пострадали двое детей - 2006 и 2016 годов рождения. Также сообщается, что в числе госпитализированных у троих человек тяжелое состояние.

По информации полиции, некоторых пассажиров и водителей сотрудники МЧС были вынуждены деблокировать с помощью гидравлического инструмента – люди оказались зажаты внутри своих машин.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Ранее пресс-служба прокуратуры Фрунзенского района северной столицы сообщила, что, по предварительным данным, в Санкт-Петербурге грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения при съезде с Невского путепровода.



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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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