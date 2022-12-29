Полиция нашла в Херсонской области более 760 кг каннабиса

В сообщении говорится, что 50-летний местный житель с 2017 года с целью изготовления и продажи марихуаны выращивал на островах Карантинный и Потёмкинский коноплю. Его работу с 2019 года по февраль 2022 года контролировали сотрудники украинской полиции, которые занимались сбытом наркотика.

«При осмотре наркоплантаций оперативники изъяли расфасованную и готовую к реализации марихуану, семена, рассаду и высушенные кусты конопли, а также специальное оборудование... общая масса изъятого наркотического вещества каннабиса составила 762,5 кг», - уточнили в МВД РФ.

Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба Великобритании изъяли в порту Лондона более полтонны кокаина, который пытались провести в коробках из-под бананов, сообщает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».