Глава МВД отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в стране растет преступность среди мигрантов, сообщает РИА Новости.

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На заседании Государственного антинаркотического комитета он отметил, что четыре из пяти этих преступлений связаны с наркотиками, в связи с чем правоохранительным органам было дано указание «ужесточить контроль».

«Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Россию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль», - сказал Колокольцев.

Ранее в МВД заявили, что в период с января по сентябрь текущего года больше всего иностранных граждан с целью трудоустройства прибыли в Россию из Узбекистана (4 465 692 человека), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиМигрантыПреступленияМВД РФВладимир Колокольцев
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