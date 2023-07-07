Полиция нашла девушку, которая купила алкоголь детям на Урале
Полицейские установили личность девушки, которая купила несовершеннолетним на Урале более тридцати бутылок спиртных напитков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Свердловской области.
Отмечается, что девушка является 20-летней местной жительницей. Указывается, что всего было куплено 27 бутылок пива, три бутылки водки, а также по одной бутылке коньяка и ликера.
Ранее, 7 июля, почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН заявила, что за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции грозит штраф до пяти тысяч рублей. Однако, по ее словам, такие штрафы взыскиваются редко, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru