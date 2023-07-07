Полиция нашла девушку, которая купила алкоголь детям на Урале

Отмечается, что девушка является 20-летней местной жительницей. Указывается, что всего было куплено 27 бутылок пива, три бутылки водки, а также по одной бутылке коньяка и ликера.

Ранее, 7 июля, почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН заявила, что за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции грозит штраф до пяти тысяч рублей. Однако, по ее словам, такие штрафы взыскиваются редко, сообщает «Радиоточка НСН».

