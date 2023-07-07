На Урале десять подростков госпитализировали после употребления алкоголя

По данным ведомства, несовершеннолетних доставили в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска, пишет «Свободная пресса». У семи человек обнаружили в биологических жидкостях этанол в различной концентрации, отмечает RT.

«В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь», — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.

В Минздраве подчеркнули, что состояние подростков удовлетворительное. Детей выпишут домой при полной нормализации самочувствия.

