На Урале десять подростков госпитализировали после употребления алкоголя
Десять подростков госпитализировали в Свердловской области после употребления алкоголя. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
По данным ведомства, несовершеннолетних доставили в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска, пишет «Свободная пресса». У семи человек обнаружили в биологических жидкостях этанол в различной концентрации, отмечает RT.
«В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены. Оказана вся необходимая медицинская помощь», — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
В Минздраве подчеркнули, что состояние подростков удовлетворительное. Детей выпишут домой при полной нормализации самочувствия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru