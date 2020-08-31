Полиция начала проверку после избиения активиста Егора Жукова

«Свободная пресса» напоминает, Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках в центре Москвы. Позднее преследование Жукова прекратили из-за непричастности к преступлению, но предъявили новые обвинения в призывах к экстремизму через интернет.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН назвал Жукова «прекрасным парнем».

«Жуков со своими чертами, со своим миролюбием, со своей грамотностью, со своей твердой гражданской позицией ассоциируется у меня с будущем нашей страны», - заявил Сванидзе.

