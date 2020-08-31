Полиция начала проверку после избиения активиста Егора Жукова
Московская полиция начала проверку после нападения на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова, сообщила пресс-служба управления МВД по Москве. Как ранее заявили в окружении Жукова, активиста избили двое неизвестных. Инцидент произошел накануне вечером возле его дома. По предварительному диагнозу, у него закрытая черепно-мозговая травма.
«Свободная пресса» напоминает, Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках в центре Москвы. Позднее преследование Жукова прекратили из-за непричастности к преступлению, но предъявили новые обвинения в призывах к экстремизму через интернет.
Журналист и публицист Николай Сванидзе в беседе с НСН назвал Жукова «прекрасным парнем».
«Жуков со своими чертами, со своим миролюбием, со своей грамотностью, со своей твердой гражданской позицией ассоциируется у меня с будущем нашей страны», - заявил Сванидзе.
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