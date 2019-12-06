Сванидзе: Егор Жуков ассоциируется у меня с будущим нашей страны

Николай Сванидзе: «У нас в последнее время репутация людей с длинными, обезьяньими руками, которые занимаются убийствами в разных странах мира. Нас стали бояться. Но это не тот страх, который связан с уважением. Это тот страх, который связан с брезгливостью и нежеланием иметь с нами дело. Я боюсь, что западный мир может выставить занавес на нашей границе, не дожидаясь, пока мы это сделаем», - предположил он в разговоре с НСН.

