Сванидзе: Егор Жуков ассоциируется у меня с будущим нашей страны
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Егору Жукову дали условный срок
Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студентa-политологa Высшей школы экономики 21-летнего Егорa Жуковa. Прокурор зaпрaшивaл для Жуковa четыре годa реaльного срокa в колонии. Суд счел докaзaнным, что Жуков «совершил публичные призывы к экстремистской деятельности», стремясь вовлечь в нее «неогрaниченный круг пользовaтелей интернетa».
Николай Сванидзе: «Замечательное событие. Я ожидал другого. Я ожидал, что он получит реальный срок и рельно поедет в колонию. Это – прекрасный парень, который со своими чертами, со своим миролюбием, со своей грамотностью, со своей твердой гражданской позицией ассоциируется у меня с будущем нашей страны. В нашем суде условный срок – это значит оправдание!» - подчеркнул Николай Сванидзе, общаясь с НСН.
РПЦ призвала отказаться от закона о «домашнем насилии»
РПЦ призвала отказаться от закона о «домашнем насилии». В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Николай Сванидзе: «Знаете, я не понимаю, почему РПЦ выступает за домашнее насилие, фактически, защищает его. Я не понимаю, почему насилие в отношении женщины в семье относится к нашим "духовным скрепам". По-моему, бить женщину плохо. Со всех точек зрения: с человеческой, с мужской, с общемировой и с российской. Позиция РПЦ для меня составляет загадку», -признался он НСН.
Дипломатический скандал разразился между Россией и Германией
Дипломатический скандал между Россией и Германией разразился в преддверие саммита «нормадской четверки». Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Николай Сванидзе: «У нас в последнее время репутация людей с длинными, обезьяньими руками, которые занимаются убийствами в разных странах мира. Нас стали бояться. Но это не тот страх, который связан с уважением. Это тот страх, который связан с брезгливостью и нежеланием иметь с нами дело. Я боюсь, что западный мир может выставить занавес на нашей границе, не дожидаясь, пока мы это сделаем», - предположил он в разговоре с НСН.
Реакция россиян на ситуацию в стране улучшилась
Реакция россиян на ситуацию в стране улучшилась. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. Каждый второй респондент заявил, что доволен своей жизнью. Уточняется, что оптимистично ситуацию в России воспринимают 57% опрошенных.
Николай Сванидзе: «57% - это высокая цифра. 57% людей воспринимают ситуацию в стране с оптимизмом. Я бы сказал, что у нас оптимистичное общество. Если бы меня спросили, я бы дал цифру пониже. Но эти цифры радуют. Значит, не все так плохо в глазах наших соотечественников», - сказал он НСН.
Обнародованы данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Следственный комитет России впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО. С 2015 по 2018 год поступило почти 6,5 тысяч жалоб на насилие в тюрьмах, но было возбуждено только 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками учреждений.
Николай Сванидзе: «Пытки стали системой в наших пенитенциарных учреждениях. Я это знаю, как человек, который работает в Совете по правам человека при президенте России. Это у нас стало нормой жизни. Это возвращает в ситуацию 30-х годов. Это – страшный фактор нашей жизни», - подчеркнул Николай Сванидзе в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.