Константин Кулясов - Егору Жукову: «Я видел армию Мордора!»

По так называемому «делу о беспорядках в Москве» вынесены еще несколько приговоров, в том числе студенту ВШЭ Егору Жукову. Он приговорен к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Жукову назначен испытательный срок также в три года. Кроме того, суд лишил Жукова на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Гособвинение просило ему четыре года колонии общего режима. Жуков был арестован 2 августа после несанкционированных акций в центре Москвы. Позднее с него сняли обвинения в участии в беспорядках, но выдвинули новые - о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. В основу обвинения легли видеоролики с YouTube-канала Егора Жукова.

В эфире информационного проекта «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся с нами мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. О своем отношении к громким приговорам по делу о беспорядках в Москве, НСН рассказали известные рок-музыканты.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, один из тех, кто участвовал в проекте «Сядьзатекст» рэпера Oxxxymironа, чтений в поддержку фигурантов этого дела, поздравил в эфире НСН Егора Жукова и его близких.