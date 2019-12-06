Константин Кулясов - Егору Жукову: «Я видел армию Мордора!»
Рок-музыканты прокомментировали приговор Егору Жукову и рассказали НСН о своих собственных приговорах.
По так называемому «делу о беспорядках в Москве» вынесены еще несколько приговоров, в том числе студенту ВШЭ Егору Жукову. Он приговорен к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Жукову назначен испытательный срок также в три года. Кроме того, суд лишил Жукова на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Гособвинение просило ему четыре года колонии общего режима. Жуков был арестован 2 августа после несанкционированных акций в центре Москвы. Позднее с него сняли обвинения в участии в беспорядках, но выдвинули новые - о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. В основу обвинения легли видеоролики с YouTube-канала Егора Жукова.
В эфире информационного проекта «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся с нами мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. О своем отношении к громким приговорам по делу о беспорядках в Москве, НСН рассказали известные рок-музыканты.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, один из тех, кто участвовал в проекте «Сядьзатекст» рэпера Oxxxymironа, чтений в поддержку фигурантов этого дела, поздравил в эфире НСН Егора Жукова и его близких.
«Вот, все-таки встали на защиту его люди – хорошо, молодцы! Надо всем вместе за справедливость биться – это, видите, приносит плоды. Если мы будем требовать справедливости, то есть надежда, а если все будут спать на диванах и смотреть первый-второй-третий каналы – не будет ничего. Все хорошо в этом смысле получилось в данный момент с Жуковым. Поздравляю я его родню всю, маму, папу и его самого!»
«Я люблю свою Родину, вроде бы», - пел, бывало, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов. Условный срок, позволивший Жукову остаться на свободе, музыкант в эфире НСН назвал большой победой. С одной стороны.
«С другой стороны, все равно условный срок получил. Наказание, хоть оно и условное, все равно есть».
Кроме того, Константин Кулясов признался НСН, что его самого задерживали во время одной из акций в Москве.
«Я увидел самую настоящую армию Мордора! На ту кучку протестующих, на мой взгляд там было 300-350 человек примерно - было полторы тысячи военных. И этих людей просто взяли в кольцо, и без разбора просто всех забрали! Ведь и у меня же [тоже] есть приговор. Об административном правонарушении. И в моем приговоре написано, что я якобы кричал «Долой Путина!». Ну, раз в приговоре написано, могу открыто об этом говорить. Якобы, я ходил с плакатами… Но это неправда! Я в суд представил даже видео своего задержания, где отчетливо видно, что я просто стою у столба и наблюдаю за всей этой историей. И тем не менее, меня забрали, меня оштрафовали».
Сам Егор Жуков после суда заявил, что уверен в своей невиновности. И призвал не воспринимать условный приговор как свободу.
Приговоры в эту пятницу были вынесены еще троим: Владимиру Емельянову, Павлу Новикову и Никите Чирцову. Их признали виновными в публичных призывах к экстремизму или насилии над представителями власти. Лишь один, Новиков, признал вину, суд приговорил его к штрафу. Остальные получили реальные и условные сроки.
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