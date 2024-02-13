Полиция Москвы изъяла более 10 тонн нелегальной рыбы и красной икры
Полицейские изъяли свыше 10 тонн нелегально произведенной рыбы и красной икры в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».
Отмечается, что сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции. Согласно данным, злоумышленники нелегально приобретали и перерабатывали красную икру и рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу РФ. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли более пяти тонн рыбы и столько же красной икры.
Сообщается также, что в нелегальном цехе продукция обрабатывалась и подготавливалась для продажи в антисанитарных условиях. Указывается, что красная икра и рыба продавались на рынках Москвы, а также поставлялись в другие регионы. У продавцов отсутствовали документы, подтверждающие легальное происхождение продукта, добавляется в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор назвал 20% представленной на российском рынке икры не соответствующей обязательным требованиям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru