Полиция Москвы изъяла более 10 тонн нелегальной рыбы и красной икры

Отмечается, что сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность подпольного цеха по производству рыбной продукции. Согласно данным, злоумышленники нелегально приобретали и перерабатывали красную икру и рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу РФ. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли более пяти тонн рыбы и столько же красной икры.

Сообщается также, что в нелегальном цехе продукция обрабатывалась и подготавливалась для продажи в антисанитарных условиях. Указывается, что красная икра и рыба продавались на рынках Москвы, а также поставлялись в другие регионы. У продавцов отсутствовали документы, подтверждающие легальное происхождение продукта, добавляется в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор назвал 20% представленной на российском рынке икры не соответствующей обязательным требованиям, передает «Радиоточка НСН».

