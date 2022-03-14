Полиция Лондона начала штурм захваченного особняка
14 марта 202216:26
Лондонская полиция начала штурм захваченного особняка, который предположительно принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что полицейские уже взломали дверь.
Ранее СМИ сообщили, что радикалы захватили в Лондоне здание в фешенебельном районе и вывесили на его фасаде баннер с надписью «Мы освободили эту собственность». Здание, предположительно принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных
- Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal
- ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля
- Зеленский выступит перед членами Конгресса США
- Песков допустил взятие под полный контроль крупных городов Украины
- Российско-украинские переговоры продолжатся завтра
- Российские дзюдоисты отказались от участия в Международных турнирах
- В Госдуме не исключили блокировку YouTube в ближайшее время
- Министр транспорта Великобритании разместит в своем доме беженцев с Украины
- Россиян предупредили об опасности «сына» «омикрона»
14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru