Полиция Лондона начала штурм захваченного особняка

Лондонская полиция начала штурм захваченного особняка, который предположительно принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: проукраинские активисты захватили особняк Дерипаски в Лондоне

Отмечается, что полицейские уже взломали дверь.

Ранее СМИ сообщили, что радикалы захватили в Лондоне здание в фешенебельном районе и вывесили на его фасаде баннер с надписью «Мы освободили эту собственность». Здание, предположительно принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:ЛондонОлег Дерипаска
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