СМИ: проукраинские активисты захватили особняк Дерипаски в Лондоне

Неизвестные захватили особняк на площади Белгрейв в Лондоне, сообщает газета Daily Mail, утверждающая, что недвижимость принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

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По данным издания, инцидент произошёл ночью 14 марта. Ворвавшиеся в особняк неизвестные вывесили из окон верхнего этажа баннеры в поддержку Украины, на одном из которых написано, что «Данное имущество освобождено».

В лондонской полиции подтвердили факт проникновения, сообщается, что стражи порядка остаются на месте происшествия.

Ранее власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, в том числе Романа Абрамовича, Олега Дерипаску, Игоря Сечина, Андрея Костина, Алексея Миллера, Николая Токарева, Дмитрия Лебедева, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:ВеликобританияЛондонОлег Дерипаска
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