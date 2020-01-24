Полиция Германии: Среди жертв немецкого стрелка – его родители

Стрелком, убившим шесть человек в Рот-ам-Зе, оказался 26-летний гражданин Германии. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель полиции Аалена. Он подчеркнул, что среди жертв – его мать и отец. По имеющейся информации, также в ходе стрельбы пострадали двое – им была оказана медицинская помощь. Как уточнил представитель российского посольства в Германии, наши соотечественники при стрельбе не пострадали.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина открыл огонь по посетителям кафе. В полиции подчеркнули, что речь не идет о теракте, в качестве основной рассматривается версия о бытовом конфликте. Сам стрелок уже задержан. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы произошедшего.