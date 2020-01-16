Стрелявший в суде Новокузнецка ранил свидетеля по делу

Одной из пострадавших при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке оказалась 43-летняя женщина, проходившая свидетелем по одному из рассматриваемых дел. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии СК, 45-летний мужчина с ружьем сначала выстрелил в живот судебному приставу, который пытался его остановить, а затем прошел в кабинет и выстрелил в женщину. Нападавшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии, возбуждено уголовное дело.

Раненые были госпитализированы. Пристав скончался в больнице, женщину оперируют, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного центра медицины катастроф.

