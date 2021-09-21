Полиция ФРГ задержала мужчину, взявшего заложников в туристическом автобусе
Вооруженный мужчина, взявший в заложники пассажиров туристического автобуса на юге Германии, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает полиция административного округа Средняя Франкония в своем Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел на автомагистрали А9 в земле Бавария. Полицейские ранее перекрыли трассу, в ближайшем времени оцепление будет снято.
"Преступника удалось задержать. Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается", - отмечается в сообщении полиции. О жертвах или пострадавших не сообщается.
Местные СМИ ранее передавали, что в прибывшем из-за границы автобусе случилась ссора между пассажирами. Один из них начал угрожать оружием и взял троих человек в заложники.
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