На юге Германии вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса

На юге Германии человек с оружием взял в заложники троих пассажиров автобуса. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция перекрыла трассу в обоих направлениях, на месте находится отряд спецназа. Очевидца сообщают о звуках трех взрывов.



Предполагается, что между пассажирами автобуса могла случиться ссора.

