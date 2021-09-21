На юге Германии вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса

На юге Германии человек с оружием взял в заложники троих пассажиров автобуса. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция перекрыла трассу в обоих направлениях, на месте находится отряд спецназа. Очевидца сообщают о звуках трех взрывов.

Предполагается, что между пассажирами автобуса могла случиться ссора.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:АвтобусЗаложникиГермания
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