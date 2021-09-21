На юге Германии вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса
21 сентября 202122:55
На юге Германии человек с оружием взял в заложники троих пассажиров автобуса. Об этом сообщают местные СМИ.
Полиция перекрыла трассу в обоих направлениях, на месте находится отряд спецназа. Очевидца сообщают о звуках трех взрывов.
Предполагается, что между пассажирами автобуса могла случиться ссора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- На юге Германии вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса
- Посол РФ: Нидерланды считают Россию надежным поставщиком газа
- Реновация затронула 3 тысячи жителей Московской области
- В Подмосковье заработала интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа
- Президент Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана
- На пшеничном поле в Италии появился портрет Достоевского
- Байден призвал готовиться к новой пандемии
- США впервые ввели санкции против сервиса обмена криптовалют
- Колосков: Отказавшийся ехать в сборную Дзюба «зазвездился»
- «В Чечне нет петухов». Кадыров ответил Байдену про защиту секс-меньшинств
21 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru