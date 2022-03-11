Полиция Берлина изъяла видео с камер после поджога германо-российской школы

Полицейские Берлина запросили данные с видеокамер по делу о поджоге германо-российской школы. Оперативникам предстоит изучить видеоматериалы с нескольких камер, размещенных в районе Марцан, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции немецкой столицы. Остальные детали дела по данному делу пока не сообщаются.

В ночь на пятницу 11 марта неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы им. М.В. Ломоносова в Берлине. Пострадавших нет, уточнили в полиции.