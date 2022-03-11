Полиция Берлина изъяла видео с камер после поджога германо-российской школы

Полицейские Берлина запросили данные с видеокамер по делу о поджоге германо-российской школы. Оперативникам предстоит изучить видеоматериалы с нескольких камер, размещенных в районе Марцан, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции немецкой столицы. Остальные детали дела по данному делу пока не сообщаются.

В ночь на пятницу 11 марта неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы им. М.В. Ломоносова в Берлине. Пострадавших нет, уточнили в полиции.

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Начальная германо-российская школа им. М.В. Ломоносова в Берлине была открыта для десяти первоклассников в 2006 году. Изначально в ней работали два преподавателя и один воспитатель. К 2022 году в германской столице открыты три школы им. М.В. Ломоносова, которые посещают без малого 600 школьников, преподают в них 100 педагогов. Школы принимают учеников по программам начального обучения и средних классов, а также есть курс гимназии.

Ранее в Дублине полицией был задержан мужчина, протаранивший на грузовике ворота российского посольства.

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Фото: instagram.com/polizeiberlin
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