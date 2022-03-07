В Дублине задержан мужчина, протаранивший ворота посольства РФ
7 марта 202220:49
Мужчина, протаранивший на грузовике ворота российского посольства в Дбулине, задержан полицией. Об этом сообщает «Интерфакс».
В настоящее время ведется расследование инцидента. Дорогу около здания посольства оцепили.
Случаи агрессии в отношении работников посольств РФ в других странах участились после начала военной операции на Украине 24 февраля. В частности, нападение произошло на консульство России в Исландии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru