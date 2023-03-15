На стрелявшего из окна мужчину в Кировской области завели дело
В отношении жителя, стрелявшего из окна своей квартиры в Вятских Полянах, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.
Сегодня, 15 марта, мужчина открыл стрельбу из окна пятого этажа дома в городе Вятские Поляны в Кировской области.
В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, мужчина стрелял в сторону прибывших на место сотрудников полиции.
Добавляется, что расследование уголовного дела находится на личном контроле главы регионального ведомства. Правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия.
Ранее губернатор Кировской области рассказал о стрелявшем из окна жителе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- На стрелявшего из окна мужчину в Кировской области завели дело
- Мишустин: Инфляция в России опустилась ниже 4%
- Мишустин объяснил цель Фондов поддержки семей участников СВО
- Путин: Россия стоит на пути позитивных перемен
- Нарышкин: США проводят разведку в Чёрном море
- Зюганов готовится к встрече с Си Цзиньпином
- В США допустили новые инциденты с беспилотниками
- Венгрия вновь откладывает ратификацию заявок на вступление в НАТО Швеции и Финляндии
- Мёртвый мужчина найден на пляже в Севастополе
- МИД Турции: Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru