На стрелявшего из окна мужчину в Кировской области завели дело

Сегодня, 15 марта, мужчина открыл стрельбу из окна пятого этажа дома в городе Вятские Поляны в Кировской области.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, мужчина стрелял в сторону прибывших на место сотрудников полиции.

Добавляется, что расследование уголовного дела находится на личном контроле главы регионального ведомства. Правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее губернатор Кировской области рассказал о стрелявшем из окна жителе.

