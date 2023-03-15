На стрелявшего из окна мужчину в Кировской области завели дело

В отношении жителя, стрелявшего из окна своей квартиры в Вятских Полянах, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре

Сегодня, 15 марта, мужчина открыл стрельбу из окна пятого этажа дома в городе Вятские Поляны в Кировской области.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, мужчина стрелял в сторону прибывших на место сотрудников полиции.

Добавляется, что расследование уголовного дела находится на личном контроле главы регионального ведомства. Правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее губернатор Кировской области рассказал о стрелявшем из окна жителе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаУголовное ДелоСледственный КомитетКировская ОбластьПроисшествия
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