Полицейские задержали подростков за массовые драки со сверстниками

Против задержанных возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Им вменяется четыре преступных эпизода.

Следствие полагает, что фигуранты в составе организованной группы без какого-либо повода нападали на незнакомых школьников и избивали их с сентября по октябрь 2023 года. В частности, инциденты произошли в учебном заведении в Химках и в ТЦ на Ходынском бульваре в Москве. Видеозаписи драк задержанные впоследствии выкладывали в социальных сетях.

В Следственном комитете России подчеркнули, что обвиняемые заранее планировали совершение преступлений, провоцировали сверстников на конфликты. Мотив их поступков — грубое нарушение общественного порядка, выражающее вседозволенность и явное неуважение к обществу. Сейчас ведется розыск их соучастников.

Кроме того, следователи проверят законность получения задержанными российского гражданства и дадут оценку действиям сотрудников территориальных подразделений полиции и школ.

Ранее санкт-петербургские полицейские провели обыски в местах жительства задержанных членов так называемой азербайджанской мафии, которых подозревают в нападениях на случайных прохожих. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

