Полицейские задержали подростков за массовые драки со сверстниками

Правоохранители задержали двоих несовершеннолетних (уроженца Таджикистана и рожденного в Екатеринбурге этнического азербайджанца) за массовые стычки с школьниками в подмосковных Химках и в Москве. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по городу Москве.

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Против задержанных возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Им вменяется четыре преступных эпизода.

Следствие полагает, что фигуранты в составе организованной группы без какого-либо повода нападали на незнакомых школьников и избивали их с сентября по октябрь 2023 года. В частности, инциденты произошли в учебном заведении в Химках и в ТЦ на Ходынском бульваре в Москве. Видеозаписи драк задержанные впоследствии выкладывали в социальных сетях.

В Следственном комитете России подчеркнули, что обвиняемые заранее планировали совершение преступлений, провоцировали сверстников на конфликты. Мотив их поступков — грубое нарушение общественного порядка, выражающее вседозволенность и явное неуважение к обществу. Сейчас ведется розыск их соучастников.

Кроме того, следователи проверят законность получения задержанными российского гражданства и дадут оценку действиям сотрудников территориальных подразделений полиции и школ.

Ранее санкт-петербургские полицейские провели обыски в местах жительства задержанных членов так называемой азербайджанской мафии, которых подозревают в нападениях на случайных прохожих. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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