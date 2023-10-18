Полицейские задержали подростков за массовые драки со сверстниками
Правоохранители задержали двоих несовершеннолетних (уроженца Таджикистана и рожденного в Екатеринбурге этнического азербайджанца) за массовые стычки с школьниками в подмосковных Химках и в Москве. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по городу Москве.
Против задержанных возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Им вменяется четыре преступных эпизода.
Следствие полагает, что фигуранты в составе организованной группы без какого-либо повода нападали на незнакомых школьников и избивали их с сентября по октябрь 2023 года. В частности, инциденты произошли в учебном заведении в Химках и в ТЦ на Ходынском бульваре в Москве. Видеозаписи драк задержанные впоследствии выкладывали в социальных сетях.
В Следственном комитете России подчеркнули, что обвиняемые заранее планировали совершение преступлений, провоцировали сверстников на конфликты. Мотив их поступков — грубое нарушение общественного порядка, выражающее вседозволенность и явное неуважение к обществу. Сейчас ведется розыск их соучастников.
Кроме того, следователи проверят законность получения задержанными российского гражданства и дадут оценку действиям сотрудников территориальных подразделений полиции и школ.
Ранее санкт-петербургские полицейские провели обыски в местах жительства задержанных членов так называемой азербайджанской мафии, которых подозревают в нападениях на случайных прохожих. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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