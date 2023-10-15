В центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе
В кафе на улице Арбат в центре Москвы мужчина распылил охраннику в лицо газовый баллончик, заявила в воскресенье пресс-служба столичной прокуратуры.
Нападавшим оказался мужчина 1982 года. Во время потасовки подозреваемый озвучивал угрозы в адрес других граждан.
Прокуратура начала доследственную проверку. Принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Пресненский суд Москвы в четверг арестовал участника смертельной драки у торгового центра «Афимолл сити» - 20-летнего Кирилла Сорокина, передает «Радиоточка НСН».
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