В центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе

В кафе на улице Арбат в центре Москвы мужчина распылил охраннику в лицо газовый баллончик, заявила в воскресенье пресс-служба столичной прокуратуры.

В Волгограде подросток зарезал мужчину во время драки

Нападавшим оказался мужчина 1982 года. Во время потасовки подозреваемый озвучивал угрозы в адрес других граждан.

Прокуратура начала доследственную проверку. Принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Пресненский суд Москвы в четверг арестовал участника смертельной драки у торгового центра «Афимолл сити» - 20-летнего Кирилла Сорокина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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