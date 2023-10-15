В центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе

Нападавшим оказался мужчина 1982 года. Во время потасовки подозреваемый озвучивал угрозы в адрес других граждан.

Прокуратура начала доследственную проверку. Принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Пресненский суд Москвы в четверг арестовал участника смертельной драки у торгового центра «Афимолл сити» - 20-летнего Кирилла Сорокина, передает «Радиоточка НСН».

