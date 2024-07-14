В Черкасской области Украины полицейский поджег два трансформатора
14 июля 202420:46
Сотрудник правоохранительных органов поджег два трансформатора в Черкасской области Украины, пишет издание «Страна».
По данным СМИ, поджоги совершены в поселках Кочержынци и Максимовка. Трансформаторы снабжали населенные пункты электричеством.
Полицейского задержали спустя несколько часов после поджогов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мотивы стража порядка выясняются.
Ранее жители украинского поселка Ворохта (Ивано-Франковская область) заблокировали работу местного военкомата, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru